Афиша Бишкека на выходные: «Лебединое озеро», стендап и венгерская вышивка

Театры

16 ноября. Балет «Русский балет. Лебединое озеро» (Россия)

Мировое признание Московскому государственному академическому театру «Русский балет» принесли не только шедевры классической хореографии и мастерство исполнителей, но и оригинальные постановки художественного руководителя — от хореографических миниатюр до полнометражных спектаклей разных жанров и стилей.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

16 ноября. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

16-17 ноября. Спектакль «Песня жаворонка на рассвете»

Спектакль использует в своей основе кыргызский фольклор советского периода. Три центральных персонажа — жрицы, собравшиеся на доисторический ритуал гадания о будущем, репрезентуют собой три вида сказок — волшебные, бытовые и о животных. Подробнее

«Театр 705», 19.00.

17 ноября. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

16-17 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-16 ноября. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Его называют продолжателем традиции реализма в кыргызском изобразительном искусстве. Ценители творчества Жыргала Матураимова часто отмечают в его работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 ноября — 5 декабря. Выставка «Тигр задрал двух коров на джайлоо»

На выставке покажут фильмы Клары Юсупжановой, а также представят редкие фотографии и материалы, которые расскажут о ее творческом пути. Кроме того, зрители смогут увидеть работы художников, вдохновленных эстетикой и режиссерским талантом Клары Юсупжановой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12-28 ноября. Осенняя республиканская выставка Союза художников Кыргызстана

В выставке принимают участие как опытные мастера, так и молодые художники из разных регионов Кыргызстана. В экспозиции представлены все традиционные виды изобразительного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14-24 ноября. Выставка венгерской вышивки матьо

В экспозиции представлены яркие образцы вышитых полотен и предметов одежды и обихода, а также собрание архивных фотографий, рассказывающих о жизни и традициях венгерского народа.

Национальный исторический музей, 11.00-18.00.

5 ноября — 5 декабря. Dream Marketttt

Целый месяц у вас будет возможность приобрести и увидеть море креативных товаров, созданных руками талантливых мастеров, — игрушки, свечи, керамику ручной работы, украшения, одежду и многое другое. Подробнее

ТРЦ «Азия Молл», 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, выступления

16 ноября. Концерт Mezzo Forte «Зарубежные хиты 2000-х»

Погрузитесь в атмосферу ностальгии и наслаждайтесь мелодиями, которые завоевали мир — от энергичных поп-хитов до треков в стиле рока и R&B. Вы услышите музыку популярных исполнителей.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

16 ноября. Концерт HammAli & Navai

Вы услышите хиты «Без тебя не я», «Птичка», «Прятки» и «Девочка-война» в живом исполнении.

«Бишкек-арена», 18.00.

17 ноября. Концерт памяти Честера Беннингтона

The Champions представляют большое трибьют-шоу легендарной группы Linkin Park. На концерте прозвучат абсолютно все хиты с каждого альбома группы.

Guinness Pub, 19.00.

17 ноября. Концерт грппы «Второй Ка»

«Второй Ка» — независимые музыканты из Кыргызстана. Они представят свой новый альбом «Свиная попутка».

Клуб Retro Metro, 19.00.

17 ноября. Стендап-концерт «Вечер опытных комиков»

На этом вечере комики будут рассказывать новые шутки, которые они проверяли на «открытых микрофонах».

Nest Bar, 21.00.

Лекции, мастер-классы

15 ноября. Лекция об искусстве

Серия лекций куратора и искусствоведа Георгия Мамедова предлагает экскурс в историю центральноазиатского искусства ХХ и ХХI веков сквозь призму неожиданных пересечений между художественными контекстами, которые на первый взгляд никак между собой не связаны.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

Для детей

16-17 ноября. Спектакли «Алиса в стране чудес» и «Туулган күн»

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

В «Туулган күн» друзья решили подарить на день рождения Актану песню. Сорока решает рассорить его с друзьями. Но, так как дружба была крепка, ее замысел не осуществился.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).

17 ноября. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

16-17 ноября. Детская шоу-программа

Детей ждет развлекательная программа.

Ресторан «Барашек», 19.00.