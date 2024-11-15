В Театре оперы и балета состоится большой сольный концерт Розы Рымбаевой

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится большой сольный концерт народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой. Об этом сообщили в театре.
Отмечается, что представление пройдет в сопровождении симфонического оркестра. Прозвучат самые популярные песни, которые полюбились миллионам слушателей.
Роза Рымбаева — актриса, певица, телеведущая. Обладательница титулов «Золотой голос Казахстана», «Соловей Средней Азии». Самая известная эстрадная певица казахского происхождения. Выступает на сцене с 1975-го.
Напомним, в конце 70-х годов прошлого века Роза Рымбаева пользовалась всесоюзной популярностью, занимая третью строчку рейтинга в десятке лучших певиц страны. С 1979-го она является солисткой Республиканского концертного объединения «Казахконцерт». Помимо эстрадной деятельности, преподает в Казахской академии искусств. Имеет звание профессора.
Роза Рымбаева широко известна не только в Казахстане, но и за его пределами. Певица является заслуженной артисткой Узбекистана, заслуженным деятелем искусств Кыргызстана, удостоена именной звезды на Площади звезд эстрады в Москве.