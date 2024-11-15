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Общество

Вопросы защиты интеллектуальной собственности ЕАЭС обсудят в Астане

Вопросы защиты интеллектуальной собственности ЕАЭС обсудят на XII международном форуме «Антиконтрафакт» в Астане. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Отмечается, что форум, посвященный актуальным вопросам охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов и поиска эффективных решений в борьбе с распространением контрафактной продукции.

По данным ЕЭК, в 2019-2023 годах в странах Евразийского экономического союза выявлено свыше 46 тысяч нарушений в сфере интеллектуальной собственности и изъято более 60 миллионов единиц контрафактных товаров.

По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова, сочетание «правоохранительных» инструментов с экономическими стимулами развития внешнеторговой деятельности и легального производства в государствах ЕАЭС направлено на вытеснение с рынка контрафактной и фальсифицированной продукции.

«Убежден, что в рамках форума «Антиконтрафакт» состоится профессиональное обсуждение указанных вопросов. Это, несомненно, поспособствует повышению эффективности борьбы с оборотом контрафактной продукции на рынке Евразийского экономического союза», — сказал он.

В Астане запланированы пленарное заседание с участием ведущих экспертов в сфере интеллектуальной собственности, десять дискуссионных сессий, посвященных правовому регулированию, таможенному контролю, защите прав потребителей, развитию электронной торговли, а также применению IT-технологий в сфере интеллектуальной собственности.

В мероприятии примут участие представители министерств и ведомств, правообладатели, товаропроизводители, ассоциации потребителей, эксперты, представители профессиональных сообществ и СМИ стран ЕАЭС.

В этом году форум расширяет географический охват, приглашая представителей дипломатического корпуса и компаний из Индии, Ирана, Китая, Туниса, Туркменистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311196/
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