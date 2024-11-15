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Общество

Рекордное количество тюльпанов на клумбах обещает мэрия Бишкека в 2025 году

Рекордное количество тюльпанов на клумбах города обещает мэрия Бишкека в 2025 году.

По ее данным, 190 тысяч луковиц тюльпанов высажены во всех районах столицы.

Весной жители и гости смогут наслаждаться великолепием цветущих тюльпанов в Дубовом парке, у здания филармонии, в «Театральном» и «Физкультурном» скверах, а также в парках Победы, имени Ататюрка и Карагачевой роще.

Отмечается, что на этот раз высажены различные виды тюльпанов, отобранные и привезенные из Голландии. Мастера-цветоводы МП «Бишкекзеленстрой» продумали элементы высадки, чтобы весной парки столицы были украшены дизайнерскими композициями.

Горожане смогут насладиться красотой пионовидных тюльпанов, а также тюльпанов различных оттенков: белых, красных, желтых, розовых и пурпурных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311194/
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