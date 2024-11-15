Кыргызстанский режиссер Шамиль Дыйканбаев признан лучшим на фестивале в Шымкенте

Кыргызстанский режиссер Шамиль Дыйканбаев признан лучшим на IX Международном фестивале театров стран Центральной Азии, который завершился в Шымкенте. Об этом сообщили в Чуйском областном театре.

Отмечается, что состоялись конкурсные выступления лучших театров Казахстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана, Каракалпакстана и Татарстана.

Кыргызстан представлен спектаклем «Лицом к лицу», поставленным Шамилем Дыйканбаевым на сцене республиканского театра «Учур» («Время»).

По итогам конкурса кыргызстанский режиссер признан лучшим.

Шамиль Дыйканбаев с прошлого года является режиссером Чуйского областного театра.