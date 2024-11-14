Посольство РФ в КР приглашает принять участие в акции «Географический диктант»

Посольство России в Кыргызстане приглашает принять участие в акции «Географический диктант».

По данным дипмиссии, 16 ноября состоится просветительская акция «Географический диктант». В этом году диктант пройдет в десятый раз.

Принять участие в акции может любой желающий, кому интересна география. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, связанных с самыми разными направлениями географии.

В КР акция пройдет в Бишкеке, Караколе, Оше, Канте и Кызыл-Кие. По традиции площадками диктанта станут Русские дома в Бишкеке и Оше.

Желающим написать диктант необходимо зарегистрироваться.