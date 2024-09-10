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Общество

Япония поможет Кыргызстану построить две малые ГЭС на реке Чон-Кемин

Япония поможет Кыргызстану построить две малые ГЭС на реке Чон-Кемин. Об этом стало известно на встрече министра энергетики Таалайбека Ибраева с президентом компании MurooSystems Corporation Паном Чжуньсинем.

По данным пресс-службы Минэнерго, стороны подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства двух малых ГЭС на реке Чон-Кемин общей мощностью 24-25 мегаватт.

Также подписан меморандум о реализации инвестиционного проекта по строительству фотоэлектрической солнечной станции мощностью до 100 мегаватт в Баткенской области. Инвестор построит солнечную станцию на собственные средства либо привлечет кредитное финансирование.

Японская фирма пообещала инвестировать в проекты строительства малых ГЭС и солнечной электростанции до $100 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304548/
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