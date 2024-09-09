Фильм из Кыргызстана стал лучшим в международном конкурсе кинофестиваля Baiqonyr

Фильм из Кыргызстана «Ромео» режиссера Тыныстана Темиржана стал лучшим в международном конкурсе Baiqonyr Film Festival, который прошел в Алматы 3-8 сентября. Об этом в Facebook сообщил программный директор кинофорума.

В этом году подано 670 заявок из 20 стран, из них отобрано 33 фильма. Участниками конкурса стали режиссеры из Казахстана, Грузии, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России.

Как сообщается на сайте мероприятия, Baiqonyr International Film Festival — уникальное культурное событие, которому нет аналогов в Казахстане. Baiqonyr IFF — это знакомство с работами молодых кинематографистов стран СНГ, Балтии и Грузии. Это стартовая площадка для творческого взлета участников фестиваля и открытия новых имен. Его задача — популяризировать молодое кино среди казахстанцев.