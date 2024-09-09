11:34
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Мэрия Бишкека пригласила горожан на субботник

В субботу, 14 сентября, в столице пройдет осенний общегородской субботник. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, мероприятие приурочено ко Всемирному дню чистоты, которое традиционно проходит 15 сентября.

«При уборке особое внимание будет уделено очистке ирригационных сетей на отведенной и прилегающей территории, уборке придомовых и прилегающих территорий хозяйствующих субъектов, а также городских парков и скверов», — сообщили в мэрии, добавив, что 21 сентября состоится общереспубликанский субботник.

Муниципалитет призывает горожан выйти на уборку города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304497/
просмотров: 4156
Версия для печати
Материалы по теме
Общегородской субботник. Более 200 тонн мусора вывезли с улиц Бишкека
В Бишкеке прошел общегородской субботник
Общегородской субботник в Бишкеке состоится 23 марта
Приучить к чистоте. Минприроды проведет в Кыргызстане масштабный субботник
Мэрия Бишкека пригласила горожан на субботник
Работники СМИ провели субботник и посадили деревья на Аллее журналистов
О свободе слова говорить в День смеха неуместно. Обращение независимых СМИ
Волонтеры хотят построить байк-парк вблизи Бишкека. Им нужна помощь
Более 2 тысяч кубометров мусора собрали на субботнике в городе Ош
Мэрия Бишкека объявила трехмесячник по благоустройству и пригласила на субботник
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Мэрия Бишкека приглашает на&nbsp;работу водителей-гонщиков Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей-гонщиков
Музыкальные школы и&nbsp;курсы Бишкека. Адреса, телефоны и&nbsp;на&nbsp;чем учат играть Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;главном стадионе Бишкека! Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!
MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard
Командный подход в&nbsp;лечении онкологии в&nbsp;Acıbadem Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem
MBANK напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK напоминает о важности защиты от мошенников
10 сентября, вторник
11:33
ВВП Кыргызстана за январь — август 2024 года составил 798 миллиардов сомов ВВП Кыргызстана за январь — август 2024 года составил 7...
11:28
Как часто проверяют качество школьного питания в КР, рассказали чиновники
11:27
В Минтрансе рассказали, почему два года не могут построить дорогу Нарын — Баетов
11:12
Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по 500 тысяч сомов
11:10
ГКНБ задержал мужчин, незаконно переоформлявших авто для таможенной очистки