Мэрия Бишкека пригласила горожан на субботник

В субботу, 14 сентября, в столице пройдет осенний общегородской субботник. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, мероприятие приурочено ко Всемирному дню чистоты, которое традиционно проходит 15 сентября.

«При уборке особое внимание будет уделено очистке ирригационных сетей на отведенной и прилегающей территории, уборке придомовых и прилегающих территорий хозяйствующих субъектов, а также городских парков и скверов», — сообщили в мэрии, добавив, что 21 сентября состоится общереспубликанский субботник.

Муниципалитет призывает горожан выйти на уборку города.