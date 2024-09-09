На погранзаставе «Кара-Мык» открыли детский сад: с подарками пришел глава ГКНБ

На территории пограничной заставы «Кара-Мык» в Чон-Алайском районе Ошской области открыли новый детский сад «Байчечекей», рассчитанный на 50 мест. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

В церемонии принял участие и глава ведомства Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что, находясь на рубежах Отечества, пограничники не только охраняют государственную границу, но и прилагают все усилия для обеспечения достойного будущего подрастающему поколению.

Впервые в истории на территории пограничной заставы было построено и начало функционировать дошкольное учреждение.

Строительство детского сада завершено в короткие сроки: в сентябре 2023 года заложили капсулу и в сентябре 2024-го учреждение приняло первых детей.

Детский сад будут посещать как дети военнослужащих, так и дети жителей близлежащих территорий.