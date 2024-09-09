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Общество

На 22 процента больше фактов семейного насилия зарегистрировано в 2024 году

На 22 процента больше фактов семейного насилия зарегистрировано за семь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такие данные приводит МВД Кыргызстана.

Уточняется, что с января по июль правоохранителями зарегистрировано 8 тысяч 956 случаев семейного насилия. Это на 1 тысячу 622 больше, чем годом ранее.

Общее количество протоколов, зарегистрированных по статье 70 (семейное насилие) Кодекса о правонарушениях, за указанный период составило 2 тысячи 473, из них 2 тысячи 324 направлены в суд. К общественным работам привлечены 828 человек, арестовано — 1 тысяча 154 гражданина.

По фактам семейного насилия возбуждено 328 уголовных дел, в суд направлено 186 дел, по 91 делу досудебное производство прекращено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304485/
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