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Общество

Трудовых мигрантов, оставивших детей без опекунов, предлагают штрафовать

Трудовых мигрантов, оставивших детей без опекунов, предлагают штрафовать. С инициативой выступает Министерство труда и социального развития Кыргызстана. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. 

В справке-обосновании к проекту закона о поправках в Кодекс о правонарушениях поясняется, что из-за процессуальных действий и нежелания обращаться в суд граждане, не оформив опеку и не уведомив органы опеки и попечительства, выезжают за пределы Кыргызстана, оставив своих детей родственникам, соседям или знакомым.

Из-за отсутствия соответствующего уведомления органам власти не всегда удается своевременно принимать меры по защите интересов и прав детей, а также принимать меры по обеспечению должного присмотра за детьми трудовых мигрантов, пояснили инициаторы.

Предлагается дополнить статью 102 (уклонение от родительских обязанностей) Кодекса о правонарушениях частью 3 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее оставление детей более чем на 15 дней без определения опекунов и попечителей и без уведомления об этом органов опеки и попечительства).

Нарушителей предлагается штрафовать на 15 тысяч сомов.

По данным Минтруда, за первый квартал 2024 года в Кыргызстане выявлено 84 тысячи 542 ребенка трудовых мигрантов, из которых 42 тысячи 648 находятся у родственников без оформления опеки. При этом юридически родственники не несут ответственности за дальнейшую жизнь детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304482/
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