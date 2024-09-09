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Общество

Международный кинофестиваль короткометражных фильмов пройдет в сентябре в Нарыне

В Нарынском областном академическом музыкальном драматическом театре имени Муратбека Рыскулова 18-22 сентября состоится Международный кинофестиваль короткометражных фильмов «Кочевник-2024: Живое небо». Об этом в соцсетях сообщил директор государственного киноцентра «Кыргызтасмасы» Талантбек Толобеков.

По его словам, 39 картин получили регистрационные удостоверения.

«Фестиваль станет важным шагом в развитии кыргызского кинематографа. Поздравляем организаторов и желаем участникам вдохновения!» — отметил Талантбек Толобеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304438/
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