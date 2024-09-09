Фильмы из Кыргызстана покажут на Фестивале документального кино тюркского мира

На Фестиваль документального кино тюркского мира поступило 300 заявок. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

В мероприятии примут участие Турция, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, ТРСК, Венгрия и Македония.

После рассмотрения заявок 147 фильмов направлены предварительному жюри. Десять картин получат награды в различных категориях.

Церемония открытия фестиваля состоится в Генеральном секретариате ТЮРКСОЙ в Анкаре, а заседание жюри пройдет в режиме онлайн 14 сентября. Гала-концерт и церемония награждения победителей состоятся 11 октября.

Фестиваль, в рамках которого кинопоказы пройдут в Османие, Ниде, Баку, Алматы, Бишкеке, Ташкенте, Лефкоше, Будапеште и Скопье, завершится 15 ноября итоговой декларацией и церемонией закрытия.