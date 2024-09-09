11:32
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Чиновники отчитались о строительстве горно-оздоровительного комплекса «Каркыра»

Первый этап строительства горно-оздоровительного комплекса «Каркыра» идет по плану. Завершены работы по подведению электроэнергии: построена линия и установлена подстанция. Об этом сообщил глава Нацагентства по инвестициям Талантбек Иманов.

Также ведутся работы по обеспечению объекта пресной водой — определены места выхода источников. Тюпское районное управление строительства и архитектуры передало инвесторам строительную документацию на коттеджный городок и канатную дорогу. В ближайшее время на базу доставят канатные дороги длиной свыше 4 километров.

Проект стоимостью $191 миллион реализуется в шесть этапов. Комплекс будет функционировать круглогодично и получит статус зоны отдыха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304407/
просмотров: 5103
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина пригласил корейские компании инвестировать в Кыргызстан
Новый аэропорт в Джалал-Абаде. Кабмин заключит соглашение на $1,2 миллиарда
Садыр Жапаров подписал указ для привлечения инвестиций в зеленую экономику
Почему прогнозы КР и международных банков по ВВП отличаются? Ответ Минэконома
Нацагентство по инвестициям предложило улучшить реализацию ГЧП-проектов
За полгода в КР насчитывается более 70 проектов ГЧП на сумму более $1 миллиарда
Инвестиционная активность в КР продолжит стимулировать экономический рост — ЕАБР
Иностранные инвесторы вывели рекордную сумму денег из Китая
Подписан Закон «О Национальном инвестиционном фонде Кыргызской Республики»
Для продвижения имиджа. Создано видео об инвестиционных возможностях Кыргызстана
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Мэрия Бишкека приглашает на&nbsp;работу водителей-гонщиков Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей-гонщиков
Музыкальные школы и&nbsp;курсы Бишкека. Адреса, телефоны и&nbsp;на&nbsp;чем учат играть Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;главном стадионе Бишкека! Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!
MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard
Командный подход в&nbsp;лечении онкологии в&nbsp;Acıbadem Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem
MBANK напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK напоминает о важности защиты от мошенников
10 сентября, вторник
11:28
Как часто проверяют качество школьного питания в КР, рассказали чиновники Как часто проверяют качество школьного питания в КР, ра...
11:27
В Минтрансе рассказали, почему два года не могут построить дорогу Нарын — Баетов
11:12
Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по 500 тысяч сомов
11:10
ГКНБ задержал мужчин, незаконно переоформлявших авто для таможенной очистки
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября