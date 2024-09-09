Чиновники отчитались о строительстве горно-оздоровительного комплекса «Каркыра»

Первый этап строительства горно-оздоровительного комплекса «Каркыра» идет по плану. Завершены работы по подведению электроэнергии: построена линия и установлена подстанция. Об этом сообщил глава Нацагентства по инвестициям Талантбек Иманов.

Также ведутся работы по обеспечению объекта пресной водой — определены места выхода источников. Тюпское районное управление строительства и архитектуры передало инвесторам строительную документацию на коттеджный городок и канатную дорогу. В ближайшее время на базу доставят канатные дороги длиной свыше 4 километров.

Проект стоимостью $191 миллион реализуется в шесть этапов. Комплекс будет функционировать круглогодично и получит статус зоны отдыха.