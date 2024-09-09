11:32
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

ЕАБР обещает продолжить поддержку проектов зеленой экономики в Центральной Азии

Управляющий директор — руководитель дирекции устойчивого развития Евразийского банка развития (ЕАБР) Конрад Альбрехт выступил с презентацией на ежегодной конференции Astana Finance Days в рамках сессии «Диалог о состоянии устойчивого развития в Центральной Азии». 

Он рассказал о достижениях и вызовах, связанных с продвижением устойчивого развития в ЦА, и подчеркнул вклад ЕАБР в решение этих задач.

По словам Конрада Альбрехта, ЕАБР как ведущий многосторонний банк развития в Евразийском регионе активно поддерживает проекты по снижению углеродного следа и адаптации экономики региона к изменению климата, а «устойчивое развитие и переход к зеленой экономике — это не только обязательство перед будущими поколениями, но и стратегическое преимущество, которое позволит странам Центральной Азии выйти на новый уровень развития».

«С момента основания в 2006 году накопленный ЕАБР портфель проектов в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности составил более $1,7 миллиарда. Банк и дальше планирует развивать направление ВИЭ, на сегодня 33 процента текущего портфеля реального сектора можно считать полностью соответствующими Парижскому соглашению», — отметил он.

По словам руководителя дирекции устойчивого развития, ЕАБР активно участвует в международных ассоциациях и соглашениях по устойчивому развитию и изменению климата, таких как «Принципы ответственной банковской деятельности ООН». Банк также внедряет ESG-принципы в свою операционную деятельность и имеет международные ESG-рейтинги.

Конрад Альбрехт выразил уверенность в том, что усилия, прилагаемые ЕАБР и другими многосторонними банками развития, откроют новые возможности для устойчивого развития и зеленой экономики в ЦА. Он отметил важность своевременной реализации климатического финансирования и интеграции принципов устойчивого развития на всех уровнях экономической деятельности в регионе.

Конференция Astana Finance Days, организованная Международным финансовым центром «Астана», является крупнейшим ежегодным мероприятием, которое посвящено вопросам экономики, финансов и устойчивого развития в регионе. В 2024-м ключевое внимание уделено устойчивому развитию, климатическому финансированию и переходу к зеленой экономике.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304385/
просмотров: 3649
Версия для печати
Материалы по теме
ЕАБР рассказал в Алматы о перспективном проекте горного курорта Baytik
Рост кредитования в Кыргызстане ускорился в два раза в июле 2024 года
Садыр Жапаров подписал указ для привлечения инвестиций в зеленую экономику
Инвестиционная активность в КР продолжит стимулировать экономический рост — ЕАБР
В Кыргызстане построят девять школ за счет гранта Евразийского банка развития
Проект Камбаратинской ГЭС-1 требует трансграничного сотрудничества
В Центральной Азии нужно обеспечить доступ к воде для 10 миллионов человек
Вызов номер один в Центральной Азии — обеспечить рост экономики
На сегодня 13 процентов населения Центральной Азии не имеют доступа к воде
К 2025 году в Евразийском банке развития запустят «исламское окно»
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Мэрия Бишкека приглашает на&nbsp;работу водителей-гонщиков Мэрия Бишкека приглашает на работу водителей-гонщиков
Музыкальные школы и&nbsp;курсы Бишкека. Адреса, телефоны и&nbsp;на&nbsp;чем учат играть Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;главном стадионе Бишкека! Бесплатный Wi-Fi от MEGA на главном стадионе Бишкека!
MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard MBANK начинает обслуживание международных карт Mastercard
Командный подход в&nbsp;лечении онкологии в&nbsp;Acıbadem Командный подход в лечении онкологии в Acıbadem
MBANK напоминает о&nbsp;важности защиты от&nbsp;мошенников MBANK напоминает о важности защиты от мошенников
10 сентября, вторник
11:28
Как часто проверяют качество школьного питания в КР, рассказали чиновники Как часто проверяют качество школьного питания в КР, ра...
11:27
В Минтрансе рассказали, почему два года не могут построить дорогу Нарын — Баетов
11:12
Участникам Паралимпийских игр из Кыргызстана вручили по 500 тысяч сомов
11:10
ГКНБ задержал мужчин, незаконно переоформлявших авто для таможенной очистки
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября