ЕАБР обещает продолжить поддержку проектов зеленой экономики в Центральной Азии

Управляющий директор — руководитель дирекции устойчивого развития Евразийского банка развития (ЕАБР) Конрад Альбрехт выступил с презентацией на ежегодной конференции Astana Finance Days в рамках сессии «Диалог о состоянии устойчивого развития в Центральной Азии».

Он рассказал о достижениях и вызовах, связанных с продвижением устойчивого развития в ЦА, и подчеркнул вклад ЕАБР в решение этих задач.

По словам Конрада Альбрехта, ЕАБР как ведущий многосторонний банк развития в Евразийском регионе активно поддерживает проекты по снижению углеродного следа и адаптации экономики региона к изменению климата, а «устойчивое развитие и переход к зеленой экономике — это не только обязательство перед будущими поколениями, но и стратегическое преимущество, которое позволит странам Центральной Азии выйти на новый уровень развития».

«С момента основания в 2006 году накопленный ЕАБР портфель проектов в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности составил более $1,7 миллиарда. Банк и дальше планирует развивать направление ВИЭ, на сегодня 33 процента текущего портфеля реального сектора можно считать полностью соответствующими Парижскому соглашению», — отметил он.

По словам руководителя дирекции устойчивого развития, ЕАБР активно участвует в международных ассоциациях и соглашениях по устойчивому развитию и изменению климата, таких как «Принципы ответственной банковской деятельности ООН». Банк также внедряет ESG-принципы в свою операционную деятельность и имеет международные ESG-рейтинги.

Конрад Альбрехт выразил уверенность в том, что усилия, прилагаемые ЕАБР и другими многосторонними банками развития, откроют новые возможности для устойчивого развития и зеленой экономики в ЦА. Он отметил важность своевременной реализации климатического финансирования и интеграции принципов устойчивого развития на всех уровнях экономической деятельности в регионе.

Конференция Astana Finance Days, организованная Международным финансовым центром «Астана», является крупнейшим ежегодным мероприятием, которое посвящено вопросам экономики, финансов и устойчивого развития в регионе. В 2024-м ключевое внимание уделено устойчивому развитию, климатическому финансированию и переходу к зеленой экономике.