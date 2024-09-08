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Общество

Въезд на машинах в природный парк «Ала-Арча» запретят — управделами президента

Въезд на территорию национального природного парка «Ала-Арча» на автомобилях запретят. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, запрет на въезд автотранспорта на территорию национального парка «Ала-Арча» будет введен в следующем году.

Все машины будут оставаться на стоянке, а посетители могут воспользоваться электрокарами.

Управделами главы государства пояснил, что такие меры вводятся по поручению Садыра Жапарова. Планируется строительство дополнительных парковок для автотранспорта перед въездом в «Ала-Арчу».

Каныбек Туманбаев также отметил, что практика использования электрокаров снизит отрицательное воздействие на экологию.

«Мы планируем строить в парке A-frame house, а также красивые гостевые дома, которые будут удобны для туристов. Новые технологии позволят нам бережно относиться к экологии и природе и сохранить их для будущих поколений», — написал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304376/
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