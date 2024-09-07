6 сентября скончался один из авторов государственного флага Кыргызстана Бекбосун Жайчыбеков.

Он родился 27 ноября 1948 года в селе Корумду Иссык-Кульской области. В 1972-м окончил Алматинское художественное училище, а в 1982-м — Московский полиграфический институт.

Бекбосун Жайчыбеков работал в различных издательствах — «Мектеп», «Кыргызстан», «Адабият», «Шам» и «Кут аалам», занимая должности старшего художественного редактора и главного художника.

Художник стал известнен как один из ведущих иллюстраторов детских книг. Сотрудничал с издательствами Туркменистана, Беларусии, Казахстана, США и Швейцарии, участвовал в художественном оформлении книг для фонда «Сорос Кыргызстан».

Становился призером, участвуя в республиканских и международных конкурсах и выставках книг. За вклад в иллюстрирование учебной и детской литературы Бекбосун Жайчыбеков удостоен званий «Отличник образования КР», «Заслуженный деятель культуры КР», «Народный художник Кыргызской Республики», почетный гражданин города Бишкека, награжден медалью «Данк».

Бекбосун Жайчыбеков выступал против изменения государственного флага страны.

22 декабря прошлого года глава государства подписал закон, а 26 декабря он вступил в силу. На флаге изменили форму лучей с волнообразных на прямые.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Бекбосуна Жайчыбекова.