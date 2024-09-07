Внимание! Список незаконных объектов, строящихся в Бишкеке, составил Госстрой

Список незаконных объектов, строящихся в Бишкеке, обнародовал Госстрой.

«Мэрия города совместно с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства публикует список строительных компаний, не выполняющих свои обязательства перед клиентами, в связи с незавершением возведения многоэтажных домов. Данные меры проводятся в целях пресечения незаконного строительства и мошеннических действий», — проинформировали в муниципалитете.

Список: