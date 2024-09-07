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Общество

Внимание! Список незаконных объектов, строящихся в Бишкеке, составил Госстрой

Список незаконных объектов, строящихся в Бишкеке, обнародовал Госстрой.

«Мэрия города совместно с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства публикует список строительных компаний, не выполняющих свои обязательства перед клиентами, в связи с незавершением возведения многоэтажных домов. Данные меры проводятся в целях пресечения незаконного строительства и мошеннических действий», — проинформировали в муниципалитете.

Список:

  • надстройка 4-го и 5-го этажей к трехэтажному клубному дому с мансардой, офисным помещением и подземным автопаркингом по улице Манаса, 5/1 (заказчики — ОсОО «Меридиан Констракшн» и Александр);
  • самовольное строительство двухэтажного объекта с подвальным помещением по улице Логвиненко, 9 (заказчик — ОсОО «Гранд Строй инвест»);
  • самовольное возведение семиэтажного жилого дома по улице Токтогула, на пересечении с улицей Панфилова (заказчик — М.Саданбекова);
  • многоэтажный жилой дом по улице Ажибека Баатыра, 1/1 (заказчики — Э.Джусупов и ОсОО «Альянс Курулуш»);
  • строительство многоквартирного дома «Манас айылы» (заказчик — Б.Абдувалиев);
  • возведение многоэтажного жилого дома с магазином по улуце Ахунбаева, микрорайон «Джал-15» (заказчик — ОсОО «Ак-Шагыл»);
  • многоквартирный жилой дом по улице Фрунзе, участок 25 (заказчики — Э.Курманжанова и ОсОО «Альянс Курулуш»);
  • строительство жилого дома по улице Гагарина, 242 (заказчик — ОсОО «Алтын Ырыскы»);
  • многоквартирный жилой дом по улице Чимкентской, 28 (заказчик — ОсОО «Асма»);
  • возведение многоквартирного жилого дома по улице Фурманова, 5 (заказчик — М.Арапбаев);
  • многоквартирный жилой дом по улице Тимура Фрунзе, 132 (заказчики — ОсОО «Турна Девелопмент» и ОсОО «Элит Центро Строй»);
  • строительство пятиэтажного жилого дома по улице Курчатова, 107/1 (заказчик — ОсОО «Айла Строй»);
  • возведение малоэтажного жилого дома по улице 27-я Линия, 22д (заказчик — Тилекмат Мирланов);
  • строительство многоквартирного жилого дома по улице Ак-Марал/Кошон (заказчик — Ы.Абылкасымов);
  • малоэтажный многоквартирный жилой дом по улице Мин-Куш, 21 (заказчики — У.Нуралиев, И.Тилекпаев);
  • возведение четырехэтажного здания по улице Осмонкула, 170 (заказчик — Я.Мизрахи);
  • строительство многоквартирного жилого дома по улице Фрунзе, 196 (заказчики — М.Джумалиева, ОсОО «Эмир Билдинг»);
  • многоквартирный жилой дом по улице Джалиля, 132 (заказчик — ОсОО «УмутБилдинг»);
  • четырехэтажный жилой дом в жилмассиве «Ак-Тилек», улица Сеченова, 48г/1 (заказчик — ОсОО «Фартына Иншаат»);
  • четырехэтажный жилой дом по улице Байтика Баатыра, участок 10 (заказчик — Улан Аманбаев);
  • многоквартирный жилой дом по улице Менделеева, участок 14 (заказчик — Нихмет Хасанов);
  • многоквартирный жилой дом по улице Малдыбаева, 14, 15 (заказчик — Айдар Конурбаев);
  • возведение многоквартирного жилого дома по улице Малдыбаева, 69/1, 69/2 (заказчик — И.Усманов);
  • строительство двухэтажного многоквартирного дома в жилмассиве «Кок-Жар», улица Кулмурзаева, 153 (заказчик — С.Узакбаев);
  • возведение многоквартирного жилого дома с магазином в микрорайоне «Тунгуч», 6/1 (заказчик — Улан Шейшеев);
  • строительство многоквартирного жилого дома в жилмассиве «Кок-Жар» по улице Куйручук, 197/2 (заказчик — Эргешалы уулу Нурлан).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304333/
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