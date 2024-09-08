9 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.00-17.00 — улица Кольбаева, 43, микрорайон «Джал», 84, отрезки улицы Кулатова, переулок Актюбинский, села Чон-Арык (улицы Абдрахманова, Бакаева, Парковая, Самойленко, Волоколамская, Онежская), Нижняя Ала-Арча (улицы Логвиненко, Кыргызская), Маевка (улицы Молодежная, Набережная, Арычная, Новая, Тепличная, Полевая, Ала-Арчинская, Курманалиева, Молодая Гвардия, Октябрьская, 8 Марта, Садовая);

9.30-18.00 — 8-й микрорайон, 3-8, 8д, 11-12;

9.30-17.30 — микрорайон «Восток-5», 29-33, отрезки улиц Торекула Айтматова, Каширской;

12.00-17.00 — улица Ауэзова, 1/2;

9.00-12.00 — отрезки улиц Лумумбы, Костромской;

13.00-17.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы;

10.00-17.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Новая, Арычная, Набережная, Полевая). 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Чуйская, Нарынская), Башкара-Суу (улица Гагарина), Кок-Жар, Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя), Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Молодежная, Головное сооружение, Парковая, Садовая, Береговая, Цветочная, Школьная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Трансформаторная, Аламединская, Северная, Луговая, Северный тупик, улицы Светлая, Новостройка, Мирная, Березовая, переулок Садовый); Жайылский РЭС 9.00-16.30 — села Сосновка (улицы Набережная, Первомайская, Киевская), Орто-Суу (улица Сенирбаева), Суусамыр, город Кара-Балта (улицы Крупской, Садовая, Крылова, Жайыла Баатыра, Кожомбердиева, 8 Марта, Чкалова, Московская, Чкаловский уголок, Чернышевского, Труда, Крылова, Краснодарская, переулок Садовый); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Шабдан (улицы Даниярова, Шопокова, Токтоназарова), Боролдой (кошары), Кызыл-Октябрь (улицы Школьная, Дружбы, Барыктабас); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Жайылма, Чон-Далы, Ленинское, Сарыжон;

13.00-17.00 — Кант (улица Куренкеева, 2-й микрорайон, 1-18, 21; Московский РЭС 9.00-18.00 — села Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка, Петровка (улица Озерная, район «Торт-Гуль»), Беш-Терек (улица Центральная);

9.00-17.00 — села Садовое (улица Ситникова), Ак-Суу, Плодопитомник (улицы Пржевальского, Мира, Ягодная, Горная, кошары); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села 15-го Партсъезда, Орто-Арык (улицы Токтогула, Узакбай); Сокулукский РЭС 8.00-17.00 — села Чат-Куль (улица Восточная, скважина), Студенческое (улицы Ново-Садовая, Садовая, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Комсомольская, Намазалы ажы, переулок Ново-Садовый);

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Пушкина, Рабочая, Шевченко, Фрунзе, Железнодорожная, переулки Железнодорожный, Кирова);

9.00-14.00 — село Селекция (улицы Сары-Озон, Чатыр-Кол, Таш-Рабат, Проектируемая);

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Алтын-Ордо, Проектируемая), Комсомольское (улицы Проектируемая, Раздольная, Западная);

9.30-18.00 — села Учкун (улица Пионерская, жилмассивы «Учкун-2», «Кут»), Манас (животноводческий комплекс, улицы Бакинская, Лесхоз, Дача Су);

8.00-18.00 — села Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая, Достук), Кун-Туу (улицы Сон Кол, Чуй, Достук), Новопавловка (улицы Проектируемая, Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Бир-Бол, Сон-Кол, Чокморова, Айтматова, Ажыматова, Идирис-Ата, Келечек, Коко-Мерен, Баетова, Мурас, Тайлак, Ырыскы, Байтика Баатыра, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина, жилмассив «Ала-Тоо», новостройка), ТЭЦ-2 (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаев, Усубалиев), ДЭУ «Достук» (улица Достук), села Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Искра, Чуй (улица Садовая), город Токмак (улицы Победы, Амбулаторная, Пионерская, Заводская, Строительная, Крупской, Молодежная, Мира, Стадионная, Спортивная); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Первомайская, Фурманова, Театральная). 3 Таласская область Таласская область