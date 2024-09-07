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Общество

Ежегодно из-за загрязнения воздуха в мире умирает более 4,5 миллиона человек

Загрязнение воздуха является причиной более 4,5 миллиона преждевременных смертей в год. Такие данные приводят «Новости ООН» с ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО).

Почти все люди на Земле — девять из 10 человек — дышат воздухом, который, по существу, непригоден для этого. В нем превышены пределы, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и содержится высокий уровень загрязняющих веществ, причем больше всего от этого страдают страны с низким и средним уровнем дохода.

Согласно ВОЗ, существует очевидная связь между загрязненным воздухом и плохим здоровьем. Организация призвала к глобальным действиям по противодействию этому серьезнейшему экологическому риску для здоровья и распространению многочисленных предотвратимых заболеваний, включая инсульт, болезни сердца, рак легких и острые респираторные заболевания, такие как астма.

«Только загрязнение атмосферного воздуха, в основном вызванное транспортными средствами и промышленностью, является причиной более 4,5 миллиона преждевременных смертей в год», — сказал научный сотрудник ВМО Лоренцо Лабрадор журналистам в Женеве.

По его словам, это больше, чем число смертей от малярии и ВИЧ/СПИДа вместе взятых. «Таким образом, загрязнение воздуха является самым большим экологическим риском нашего времени», — добавил он.

Доклад ВМО указывает на тенденцию к более низким темпам загрязнения в Европе и Китае по сравнению Северной Америкой и Индией, где наблюдался рост выбросов загрязняющих веществ в результате активности людей и промышленности.

Широко известно, что загрязненный воздух, содержащий микроскопические частицы, такие как сульфаты, нитраты, аммиак, а также сажу от деятельности человека и лесных пожаров, вреден для здоровья. Лабрадор также вновь привел прошлогодние выводы ВМО о том, что эти и другие загрязнители оказывают разрушительное воздействие на продовольственную безопасность.

«Твердые частицы в воздухе могут серьезно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, рис и пшеница», — отметил он.

По его словам, часто загрязнение твердыми частицами вызвано деятельностью человека, например такими методами землепользования, как обработка почвы и сбор урожая, внесение удобрений и сжигание остатков растений.

Новые данные также показали, что лесные пожары, охватившие Канаду в 2023 году, были еще масштабнее в отношении выбросов, чем очень сильные пожары в Сибири в 2021 год. Пожары в Канаде побили 20-летние рекорды по площади сгоревшей поверхности.

В ВМО призвали правительства защищать здоровье, окружающую среду и экономику, учитывая в том числе финансовые последствия загрязнения воздуха.

«Так, города и страны в первую очередь должны признать, что проблема качества воздуха существует. Есть достаточно данных по всему миру, чтобы признать, что это глобальная проблема, особенно в городских районах», — сказал Лабрадор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304310/
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