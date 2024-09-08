В Бишкеке 8 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День уменьшился до 12 часов 50 минут.

У кого намечается той

Мийзамидин Калыков

Родился 8 сентября 1969 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Эльчибек Джантаев

Родился 8 сентября 1973 года. Полномочный представитель президента в Ошской области.

Данияр Кобонов

Родился 8 сентября 1982 года. Заслуженный мастер спорта КР по греко-римской борьбе, участник Олимпийских игр.

Памятные даты

День работников торговли Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Торговцы на Ошском рынке

За значимый вклад сектора торговли в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, а также за важную роль его работников в удовлетворении потребностей населения страны постановлением правительства КР от 20 марта 2013 года 8 сентября установлен профессиональный праздник — День работника торговли.

Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики. На сегодня в Кыргызстане действуют более 20 тысяч объектов розничной торговли (продовольственных и непродовольственных магазинов и киосков) и более 3,5 тысячи объектов общественного питания.

День сотрудника финансовой разведки

Глава кабмина Улукбек Марипов в конце августа 2021 года подписал постановление, согласно которому 8 сентября установлен День сотрудника финансовой разведки.

Именно 8 сентября 2005-го в Кыргызстане создана Государственная служба финразведки.

Международный день грамотности

Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 1965-м. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствует уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все более сложным.

Международный день солидарности журналистов

Фото 24.kg. Журналисты на пресс-конференции

Учрежден в 1958 году в Бухаресте на четвертом Конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Основанием для выбора даты послужили трагические события. 8 сентября 1943-го в Германии казнили чехословацкого журналиста, писателя-антифашиста Юлиуса Фучика.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Тенти Орокчиев

Родился 8 сентября 1938 года в селе Кок-Сай Тонского района. Заслуженный деятель КР, поэт, журналист.

Работал литсотрудником газеты «Мугалимдер газетасы», научным редактором Кыргызской советской энциклопедии, редактором в Телерадиокорпорации КР.

В течение 30 лет вел передачи в жанре поэзии «Поэтикалык экран», «Поэтикалык саптар», «Ыр толкуну», «Саякат», «Таберик», «Адабият жанылыктары».

Написал десятки радиопостановок и радиопьес в рубрике «Театр у микрофона». Все они хранятся в золотом фонде Кыргызского радио.

С 2003-го работал в СМИ обозревателем, заместителем редактора и опубликовал более 300 интервью, документальных материалов, эссе и размышлений.

Родился литературовед Памирбек Казыбаев

Родился 8 сентября 1952 года в селе Асылбаш Чуйской области. Литературовед, алыкуловед, публицист.

Его более 100 статей и интервью опубликованы на страницах республиканской и зарубежной печати.

Большая заслуга принадлежит Памирбеку Казыбаеву в создании общественного объединения «Алыкул уй-борбору» для дальнейшего изучения и распространения творчества великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова.

Как автор и создатель сборника «Мезгил жана Алыкул» («Время и Алыкул») удостоен премии имени Алыкула Осмонова.

В 2012-м вышел полнометражный фильм, сценарий которого основан на книгах Памирбека Казыбаева «Мезгил жана Алыкул», Кенеша Жусупова «Сапар».

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.