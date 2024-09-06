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Общество

Ремонт улицы Горького. Вечером закроют перекресток с улицей Панфилова

Сегодня, 6 сентября, в 20.00 планируется закрыть для движения транспорта пересечение улиц Горького и Панфилова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в рамках капитального ремонта дорог по улице Горького завершены работы по укладке первого слоя асфальта на участках от проспекта Айтматова до улицы Панфилова и от улицы Тыныстанова до Байтика Баатыра.

На отрезке от улицы Тыныстанова до улицы Панфилова убраны старые бетонные бордюры, проводятся работы по установке новых и подготовка к укладке асфальта.

Улицу Горького отремонтируют от проспекта Айтматова до улицы 7 Апреля. Общая длина 4 километра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304299/
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