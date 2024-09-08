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Общество

Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, спектакль и книжный клуб

10-13 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

12 сентября. Кинопремьеры

«Ифрит» (ужасы). Однажды в семье Замира случилась беда. Старшая дочь Айдай обвиняла себя в этой трагедии и впала в глубокую депрессию. Изо дня в день от постоянных ночных кошмаров и галлюцинаций Айдай становится все хуже. Не получив должного эффекта от медицины, Замир вынужден обратиться за помощью к джинологу Сейиту.

«Тайна планеты роботов» (мультфильм). У девочки Зефирки много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение — робот по имени Джелли. Вместе с суперсемейкой они отправляются в город роботов, где должны понять, кто стоит за таинственным вирусом, и с помощью своих суперсил разобраться с восстанием машин.

«Холоп из Парижа» (комедия). Луи — избалованный мажор, который все свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги своего отца, генерального директора группы отелей класса люкс. Устав от выходок сына, отец решает преподать ему урок: он заставляет Луи поверить, что тот перенесся во времена Людовика XIV, примерно на три с половиной столетия назад.

«Игра киллера» (боевик). Наемный убийца Джо узнает, что неизлечимо болен. Чтобы не страдать, он решает нанять лучших киллеров в мире убить себя. Вскоре оказывается, что в больнице были перепутаны снимки. Однако бывшие коллеги Джо уже взялись за работу, и теперь он должен противостоять армии профессиональных убийц, чтобы спасти себя и свою возлюбленную.

«Не говори никому» (триллер). Студия Blumhouse представляет новую адаптацию знаменитого датского хоррора Gæsterne о семье, которая собирается провести беззаботные выходные в загородном доме — отпуск мечты, постепенно перерастающий в запутанный психологический кошмар.

12 сентября. Книжный клуб

Данияр Аманалиев расскажет о книге «Трудные диалоги» (Crucial Conversations). Освойте навыки эффективного общения в сложных ситуациях и научитесь управлять эмоциями.

ololoPlanet, 18.30.

13 сентября. Киноклуб

Состоится показ фильма «Расемон» (1950) Акиры Куросавы. Классика о таинственном убийстве, рассказанная через различные точки зрения. Погружение в тему правды и субъективности.

ololoOrmonKhan, 19.00.

13 сентября. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304292/
просмотров: 3751
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