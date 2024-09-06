Афиша Бишкека на выходные: киновечер, фортепьянная музыка и спектакли

Театры

7 сентября. Спектакль «В чаще»

Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

7-8 сентября. Иммерсивный аудиоспектакль «Связи»

На этом спектакле зрители не сидят в креслах, они являются главными героями и участвуют в действии. Следуя за голосом, они все время находятся в движении. Участники надевают наушники и отправляются в увлекательное приключение по центру Бишкека, по пути узнают все больше и больше нюансов о городе и его жителях.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 19.00.

8 сентября. Моноспектакль «Соглядатай»

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Выставки, ярмарки

7-8 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, выступления

7 сентября. Вечер фортепианной музыки

На сцене выступят выдающиеся пианисты, чье мастерство и виртуозность будут представлены в лучших произведениях как классической, так и современной репертуарной палитры. Вы услышите волнительные композиции великих композиторов — от Баха и Моцарта до Шопена и Рахманинова, а также современные произведения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

7 сентября. Концерт Артура Чапаряна

Артур Чапарян — стендап-комик, создатель многих авторских проектов на Youtube. Его шутки запоминаются особой умиротворенной подачей, от чего даже самые безумные истории приобретают комический лоск и запоминаются навсегда.

Чуйский областной театр драмы и сатиры, 20.00.

8 сентября. Вечер «Таблао фламенко»

Театр-студия фламенко «Эсмеральда» приглашает вас на творческий вечер. Вы получите незабываемое впечатление и творческое удовольствие. Регистрация по телефону 0553235050.

7-й микрорайон, 12/1, 19.30.

Мастер-классы, лекции

8 сентября. Киновечер под открытым небом

Состоится показ фильма «Хатико: Самый верный друг».

Кофейня ZERNO, 20.00.

7 сентября. Мастер-класс «Хлорофилловая печать»

Режиссер, работающий с аналоговым изображением, Александр Ламовских прочтет сравнительную лекцию о нескольких главных художниках, работавших с отпечатком хлорофилла. Затем теоретически расскажет и наглядно покажет, как каждый участник самостоятельно сможет получить хлорофилловый отпечаток в технике одного из художников. Регистрация по телефону 0773201274.

«Мастерская 705», 17.00.

Для детей

7-8 сентября. Аквагрим

Профессиональные художники бесплатно нарисуют деткам любое изображение, которое принесет радость и раскроет индивидуальность вашего ребенка.

РЦ Fun City, 14.00-19.00.

8 сентября. Сказка «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.