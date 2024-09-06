Тянь-шаньских бурых медведей зафиксировали фотоловушки в парке «Хан-Тенири»

Фотоловушки зафиксировали тянь-шаньских бурых медведей в ГПП «Хан-Тенири». Снимки 24.kg прислали сотрудники парка.

Как сообщается, аппаратура предоставлена ОФ «Фонд «Илбирс», установлена в рамках проекта «Адаптация млекопитающих к изменению климата в Центральной Азии».

Видео и другие фотографии из парка можно посмотреть по ссылке.

Напомним, государственный природный парк «Хан-Тенири» создан в рамках проекта ПРООН. Расположен в Иссык-Кульской области и является самым большим природным парком Кыргызстана. Через его территорию пролегает много трекинговых и альпинистских маршрутов — треки по Тянь-Шаню, восхождения на пики Хан-Тенгри и Победы, ледники Южный Энильчек, озеро Мерцбахера.