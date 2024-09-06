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Общество

Актера, сыгравшего Каттани, пригласили в жюри кинофестивалей в Кыргызстане

В рамках продвижения публичной дипломатии Кыргызской Республики по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Италии Таалая Базарбаева дипмиссию посетил выдающийся итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, сообщает МИД.

посольства Кыргызстана в Италии
Фото посольства Кыргызстана в Италии

Гостя ознакомили с работой по продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Италией, в том числе в сфере кинематографии.

Посол предложил Микеле Плачидо рассмотреть возможность сотрудничества с нашей страной. В частности, он отметил заинтересованность в приглашении знаменитого актера для участия со своими последними кинопроизведениями в международных кинофестивалях, проводимых в КР, а также в качестве почетного члена международного жюри.

Микеле Плачидо рассказал о своей частной киностудии и готов совместно рассмотреть предложенные инициативы.

Напомним, этот итальянский актер получил всемирную известность после роли комиссара Коррадо Каттани в телесериале «Спрут», где сыграл четыре сезона. Он трижды номинирован на главную кинопремию Италии «Давид ди Донателло» за главную мужскую роль в фильмах «Три брата» (1981), «Связь через пиццерию» (1985) и «Незнакомка» (2007), но так и не получил ее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304199/
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