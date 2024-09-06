Актера, сыгравшего Каттани, пригласили в жюри кинофестивалей в Кыргызстане

В рамках продвижения публичной дипломатии Кыргызской Республики по приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Италии Таалая Базарбаева дипмиссию посетил выдающийся итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, сообщает МИД.

Фото посольства Кыргызстана в Италии

Гостя ознакомили с работой по продвижению культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Италией, в том числе в сфере кинематографии.

Посол предложил Микеле Плачидо рассмотреть возможность сотрудничества с нашей страной. В частности, он отметил заинтересованность в приглашении знаменитого актера для участия со своими последними кинопроизведениями в международных кинофестивалях, проводимых в КР, а также в качестве почетного члена международного жюри.

Микеле Плачидо рассказал о своей частной киностудии и готов совместно рассмотреть предложенные инициативы.

Напомним, этот итальянский актер получил всемирную известность после роли комиссара Коррадо Каттани в телесериале «Спрут», где сыграл четыре сезона. Он трижды номинирован на главную кинопремию Италии «Давид ди Донателло» за главную мужскую роль в фильмах «Три брата» (1981), «Связь через пиццерию» (1985) и «Незнакомка» (2007), но так и не получил ее.