В Хакасии кыргызстанцев и других мигрантов уличили в нарушении правил въезда

Сотрудники управления внутренних дел МВД России по Республике Хакасия совместно с сотрудниками территориальных органов полиции и Росгвардии провели профилактические мероприятия на территории ряда строительных объектов и предприятий региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в ходе рейдов среди 162 проверенных иностранцев выявлено 68 граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в возрасте от 18 до 45 лет, в отношении которых полицейские составили административные протоколы за незаконную трудовую деятельность, нарушение правил въезда и режима пребывания.

По решению суда четверо нелегалов будут выдворены из страны, 18 правонарушителям запрещен въезд в Российскую Федерацию. Кроме того, при проверке адресов пребывания иностранных граждан сотрудниками полиции выявлено и задокументировано три факта фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет.