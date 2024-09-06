Автодорожные пункты пропуска между Кыргызстаном и Казахстаном обсудили в Сенате

Депутаты комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели расширенное заседание, на котором обсудили закон, касающийся сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в сфере автодорожных пунктов пропуска, передает DKnews.kz.

Цель документа – создание индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» с казахстанской стороны и «Ак-Тилек» с кыргызской стороны.

По словам сенаторов, закон позволит сторонам обеспечить кооперацию в сфере складирования, хранения, консолидации, переработки, производства новых товаров и их дальнейшей реализации с эффективной интеграцией в международные товаропроводящие системы. Также, согласно закону, будут предусмотрены механизмы по предоставлению услуг кратковременного хранения, логистики, аренды торговых мест, предпродажной подготовки, консолидации и перераспределению товаров по оптовым партиям и другие.