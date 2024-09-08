Неделя-24. Новые правила регистрации иностранцев, и письмо Акаева в парламент

Вторая за три месяца фура «Росатома» попала в ДТП. Инцидент произошел утром 2 сентября на 2-м километре трассы Туюк-Суу — Мин-Куш — Арал. Пострадал водитель фуры. По данным МЧС, «грузовик HOWO, груженный урановыми отходами, съехал с дороги. Отходы не высыпались, они не опасны. Место происшествия проверили дозиметром». Создана комиссия для расследования ДТП.

Бывший глава Кыргызстана Аскар Акаев направил в Жогорку Кенеш письмо с просьбой восстановить его статус экс-президента . Информацию подтвердили в пресс-службе парламента. Акаев управлял страной с 1990 по 2005 год. 24 марта 2005-го в результате «тюльпановой революции» против семейной, авторитарной и коррупционной власти он свергнут. После этого Аскар Акаев покинул КР и с тех пор проживает в России.

В Кыргызстане с 5 сентября начали действовать новые правила пребывания иностранцев и лиц без гражданства. По ним граждане восьми государств — России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы — должны получить временный вид на жительство, если собираются находиться в КР более 60 дней по личным причинам, не связанным с работой, учебой или бизнесом.

«Если ранее для этих иностранных граждан была регистрация по полгода с возможностью продления, то сейчас она будет на 60 дней. И в течение этого времени они должны получить временный вид на жительство», — заявил представитель Министерства цифрового развития Арсен Минбаев.

Он уточнил, что новшество касается лиц, которые прибывают в Кыргызстан с частными целями.

МВД предложило ужесточить наказание за призывы к захвату власти, в том числе связанные с экстремизмом. Согласно предложению правоохранительного ведомства:

за изготовление, распространение, перевозку или пересылку экстремистских материалов, их приобретение или хранение с целью распространения, использование символики или атрибутики экстремистских организаций — наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового;

те же действия, совершенные группой лиц с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от иностранных организаций или граждан, — от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового;

хранение экстремистских материалов лицом, которому ранее вынесено письменное предостережение уполномоченного органа о недопустимости хранения таких материалов, — до трех лет;

публичные призывы к экстремистской деятельности, в том числе через интернет или СМИ, — от трех до пяти лет.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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