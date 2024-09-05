Более 20 тонн нелегальной детской одежды выявили российские таможенники в фуре, следовавшей из Кыргызстана в город Тюмень для дальнейшей реализации. Об этом сообщает пресc-служба Тюменской таможни.

Фото Тюменской таможни

В ходе таможенного контроля большегруза на российско-казахстанской границе мобильная группа таможенников обнаружила более 76 тысяч единиц детских костюмов и спортивных брюк иностранного происхождения. Кроме того, в сопроводительных документах заявлены некорректные сведения: наименование и торговая марка товаров не соответствовали действительности.

«По результатам проверки товары признаны незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС и изъяты таможенным органом. Проверяемому лицу было предложено реализовать право по таможенному декларированию товаров с уплатой таможенных платежей и пошлин, установленных действующим федеральным законом о таможенном регулировании», — отметил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

Уточняется, что предприниматель задекларировал товар и уплатил таможенные платежи и пошлины на сумму более 10,2 миллиона рублей. В настоящее время товар возвращен получателю в полном объеме.