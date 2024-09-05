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Общество

В Бишкеке началось строительство нового корпуса Городской больницы № 1

В Бишкеке началось строительство нового терапевтического корпуса Городской клинической больницы № 1. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, сегодня состоялась официальная церемония закладки капсулы под возведение отделения. В ней приняли участие министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, председатель Кувейтского благотворительного фонда «Ас-Сафа» шейх Мухаммад Абдурахман Альшая, руководство и коллектив больницы.

Строительство планируют закончить к сентябрю 2025 года. Сметная стоимость объекта составляет 80 миллионов сомов и будет полностью профинансирована ОО «Центр «Ас-Сафа». По завершении строительных работ фонд поставит необходимое медицинское оборудование международного класса, мягкий и твердый инвентарь.

Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность и высоко оценил вклад ОО «Центр «Ас-Сафа» в развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кыргызстана.

«Строительство нового здания Городской клинической больницы № 1 со всем необходимым медоборудованием даст возможность повысить качество оказания медицинской помощи горожанам и улучшить условия для больных и сотрудников», — сказал он.

Министр напомнил, что ранее фонд «Ас-Сафа» построил двухэтажное здание в этой больнице. В нем расположены приемное и консультативно-диагностическое отделения. Также на днях планируется открыть здание гемодиализного центра со всем необходимым оборудованием на базе Национального центра охраны материнства и детства.

Главврач медучреждения Акылбек Мусаев сообщил, что здания отделений терапии и ангионеврологии построены в 1940-х. Решением МЧС они закрыты.

Новый 4-этажный корпус общей площадью 1 тысяча 530 квадратных метров будет включать:

  • цокольный этаж — лаборатория (гематология, биохимия, ИФА), прачечная и технические помещения;
  • 1-й этаж — смотровая плановых пациентов, врачебные кабинеты, кабинеты УЗИ, ЭКГ, процедурная, санитарные узлы и другие необходимые технические помещения;
  • 2-й и 3-й этажи — отделение для терапевтических больных, зал интенсивной терапии на две койки, 17 палат на 36 коек, процедурная, буфет с раздаточным материалом и другие необходимые технические помещения. Для пациентов будут предусмотрены все условия для полного обследования, а также палаты для прохождения полного курса лечения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304135/
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