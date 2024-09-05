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Общество

«Русская гуманитарная миссия» открыла на Иссык-Куле класс русского языка

«Русская гуманитарная миссия» открыла в школе в высокогорном селе Кызыл-Суу Иссык-Кульской области Кыргызстана класс русского языка. Об этом сообщает Россотрудничество в Бишкеке.

По его данным, здесь обучаются около 1,5 тысячи учеников.

В новом классе сделан ремонт, закуплено новейшее оборудование — интерактивная панель, ноутбук, звуковые колонки, МФУ, удобная мебель для детей и учителя. Получился полноценный кабинет на 36 посадочных мест, где созданы комфортные условия для изучения русского языка и повышения качества образования в целом, отмечается в сообщении.

По словам директора школы имени Садырбека Абдракманова Сапаркул Жетимишбаевой, образовательное учреждение считается лучшим в районе и многие дети хотят учиться именно в русских классах.

Это 30-й кабинет русского языка и литературы в зарубежной школе, оборудованный «Русской гуманитарной миссией».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304057/
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