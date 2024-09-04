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Общество

Госстрой решил навести порядок в градостроительстве и разработал проект закона

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало законопроект «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики» «с целью создания более эффективного и современного механизма правового регулирования в области градостроительства и архитектуры». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснил в обосновании глава ведомства Нурдан Орунтаев, «принятие документа направлено на улучшение качества архитектурной и строительной деятельности, а также на повышение уровня комфорта и безопасности проживания в городах и населенных пунктах страны».

В проекте вводятся такие важные определения, как архитектурная и строительная деятельность; авторский надзор; благоустройство территории; генеральный план населенного пункта; городская и поселковая черта; государственный градостроительный кадастр; градостроительный мониторинг; градостроительный регламент.

В документе впервые прописали обязанности физических и юридических лиц:

  • содействовать и участвовать в реализации утвержденных градостроительных программ и проектов;
  • не допускать действий, направленных на ухудшение среды жизнедеятельности, разрушение историко-культурных ценностей, памятников архитектуры и природного ландшафта;
  • не допускать самовольных действий, которые не соответствуют требованиям настоящего закона, а также могут оказать отрицательное воздействие на состояние окружающей среды;
  • поддерживать находящиеся в их собственности (владении, пользовании) эксплуатируемые объекты в надлежащем состоянии, обеспечивающем их безопасность для граждан;
  • соблюдать требования, устанавливаемые настоящим законом, строительными нормами и правилами, а также актами уполномоченного государственного органа по разработке и реализации государственной политики в сфере градостроительства, архитектурной и строительной деятельности.

В проекте документа также прописано обеспечение формирования среды обитания для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Среда обитания должна способствовать социальной адаптации таких лиц. Для них должны создаваться условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного передвижения, доступа в здания и сооружения, включая жилые дома и квартиры, и осуществления деятельности внутри этих объектов. При формировании среды обитания в градостроительной документации должно предусматриваться создание сети специальных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возраста и заболеваний», — говорится в проекте закона.

Госстрой предлагает прописать порядок приемки в эксплуатацию завершенных строительных объектов и определить процедуры и требования для официального признания завершенного объекта готовым к использованию.

«Существующие нормативные акты не обеспечивают должного регулирования вопросов, связанных с внедрением новых технологий в проектирование и строительство, таких как использование энергосберегающих и экологически чистых материалов, цифровизация процессов проектирования (включая технологии информационного моделирования зданий — BIM), а также инновационные методы управления проектами. Это приводит к торможению развития архитектурной отрасли и препятствует интеграции передовых практик, что, в свою очередь, негативно сказывается на качестве архитектурных объектов и градостроительной среды в целом.

Устаревшие нормы не позволяют эффективно решать современные проблемы урбанизации, такие как растущая плотность застройки, необходимость создания зеленых зон и общественных пространств, обеспечение доступности и безопасности городской инфраструктуры.

Они также не учитывают требования по устойчивому развитию, включая вопросы адаптации к изменению климата и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, действующее законодательство требует значительного обновления и модернизации», — отмечается в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304039/
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