В Бишкеке 5 сентября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +27 градусов. День уменьшился до 12 часов 58 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — улица Логвиненко, 15, микрорайон «Джал», 82, жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат), отрезки улиц Гагарина, Кочкор-Ата, село Озерное (улицы Кирпичная, Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял);

9.00-18.00 — проспект Чингиза Айтматова, 17;

9.00-11.30 — отрезки проспекта Манаса, улиц Куренкеева, Профессора Зимы, Кудрука, Джамбула, Баялинова, Исанова, Осипенко, Пржевальского, Ушакова, Тюменской, Тоголока Молдо, Шорина, Ананьева, переулки Долонский, Джети-Огузский, Кемеровский, Кольский;

12.30-17.00 — отрезки улиц Фучика, Месароша, Ленской;

9.00-12.00 — отрезки улиц Лумумбы, Костромской;

13.00-17.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы.

5-6 сентября — район, ограниченный улицами Профсоюзной, Лумумбы, Кубаныч, Кайназаровой, Месароша, переулком Ильменским и проспектом Дэн Сяопина.

У кого намечается той

Динара Чочунбаева

Родилась 5 сентября 1956 года. Художник, член правления Союза художников КР, директор фестиваля «Оймо».

Каныбек Абдырахманов

Родился 5 сентября 1980 года. Начальник ГУВД Чуйской области.

Памятные даты

Международный день благотворительности

Фото Facebook/Help the Children-SKD

Цели дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

С инициативой учреждения даты выступило правительство Венгрии, а число проведения приурочено к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997). Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Ташманбет Кененсариев

Фото из интернета. Ташманбет Кененсариев

Родился 5 сентября 1949-го в селе Кара-Суу Джалал-Абадской области. Видный ученый, заведующий отделом Национальной академии «Манас» и Чингиза Айтматова, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель образования Кыргызской Республики, кавалер медали «Данк».

Внес большой вклад в становление и развитие Ошского государственного университета, где занимал ответственные посты более 20 лет.

В своей докторской диссертации по-новому раскрыл и интерпретировал сущность и историю Кокандского ханства.

В 2000-2007 годах работал директором Института стратегических исследований при президенте КР, проректором Кыргызско-Российского Славянского университета, в 2008-2010 годах — ректором Джалал-Абадского государственного университета, в 2010-2013 годах — первым проректором Дипломатической академии, в 2014-2019 годах — профессором Института манасоведения КГУ имени Ишеналы Арабаева.

На кыргызском, русском, узбекском, турецком, английском, иранском, китайском, немецком и польском языках опубликованы его 17 монографий, 3 учебника, 18 методических пособий и более 350 научных статей. Под руководством Ташманбета Кененсариева защищено около 20 кандидатских диссертаций.

Являлся заслуженным деятелем образования КР, почетным профессором ряда вузов, академиком Народной академии Центральной Азии. Международным биографическим центром Великобритании ему присвоено звание лучшего педагога 2005-го.

Умер 2 июля 2021 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.