09:36
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Кыргызстан и Китай запускают новый пункт пропуска. Обращение президента

Президент Садыр Жапаров сделал обращение по случаю открытия нового пропуска «Бедель» на государственной границе между КР и КНР, которое состоится завтра, 3 сентября.

Текст обращения распространила его пресс-служба:

«Сегодня я обращаюсь с особым чувством гордости и радости по случаю открытия нового пункта пропуска «Бедель» на государственной границе между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, которое состоится завтра, 3 сентября, с участием заместителя председателя кабинета министров — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева и наших дорогих коллег из Китая.

С 1996 года вопрос открытия пункта пропуска «Бедель» на кыргызско-китайской границе оставался неопределенным. И только сегодня мы становимся свидетелями его воплощения в жизнь в рекордно короткие сроки.

Садыр Жапаров

В рамках моего государственного визита в мае прошлого года в КНР проведены обстоятельные переговоры с председателем Китая уважаемым господином Си Цзиньпином и достигнуты принципиальные договоренности об открытии пункта пропуска «Бедель».

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность господину Си Цзиньпину — основателю великой объединяющей инициативы «Один пояс — один путь» за его твердую поддержку, политическую волю и мудрое лидерство, которые позволили воплотить этот проект в жизнь.

Это поистине историческое событие знаменует собой важный шаг в развитии нашего стратегического партнерства с великим соседом, близким и надежным партнером Китаем, символизирующее новый этап в развитии наших отношений.

Мы подтверждаем, что Кыргызская Республика всегда открыта к сотрудничеству с Китайской Народной Республикой.

Запуск нового пункта пропуска «Бедель» является свидетельством данной приверженности и настроя к созидательной работе.

Важно помнить, что Кыргызстан и Китай связывает тысячелетняя история. Испокон веков наши предки жили в мире и согласии, стремясь к общему развитию, а нынешнее поколение непременно следует их заветам поддерживать близкие и теплые взаимоотношения друг с другом.

КР стремится к развитию вместе с КНР, созданию крепких и взаимовыгодных связей, которые способствуют не только экономическому росту, но и возрождению Великого шелкового пути, связывающего наши народы с древних времен.

Невзирая на чрезвычайно сложные географические и климатические условия, благодаря конструктивной, слаженной работе, взаимной поддержке и беспрецедентному взаимодействию команды двух правительств нам удалось воплотить этот проект в жизнь в максимально сжатые сроки.

Убежден, что благодаря успешной реализации этого проекта в скором времени «Бедель» и прилегающие к нему территории станут важным центром экономической деятельности.

Выражаю признательность всем, кто принимал участие в реализации этого важного проекта, — от ответственных представителей министерств и ведомств двух стран до строителей и инженеров, кто своими упорным трудом и энергией внес вклад в укрепление дружбы и партнерства между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Ваши усилия и преданность делу стали залогом успешного запуска этого значимого проекта.

Пусть наша вечная дружба с Китаем, основанная на взаимопонимании и уважении, крепнет и развивается с каждым днем, становясь все более прочной!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с этим знаменательным событием! Открытие пункта пропуска «Бедель» — большое достижение для нашей страны, поскольку мы открываем новые возможности и закладываем прочный фундамент взаимодействия с великим Китаем — передовой экономикой мира, что позволит значительно повысить транспортно-логистический потенциал Кыргызстана.

Мы должны проявлять открытость миру и готовность к исключительно конструктивному и плодотворному сотрудничеству. Только действенными шагами возможно прийти к развитию. Наши усилия на этом не ограничиваются, и это только начало большого пути. Пусть крепнет дружба между нашими государствами и народами!»
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303799/
просмотров: 3404
Версия для печати
Материалы по теме
Президент поддержал концерт зарубежных звезд к Дню независимости Кыргызстана
Акылбек Жапаров встретился со стипендиатами «Эл умуту». Список
В Кемине на изъятой у экс-депутата Жогорку Кенеша земле построят ипотечные дома
«Бедел» көзөмөл өткөрүү пунктунун расмий ачылышы сентябрга пландалууда
Экс-министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев с мая находится под стражей
Брат Камчи Кольбаева просит встречи с президентом
Камчыбек Ташиев помог жительнице Алая получить документы на детей
Теперь официально. На кыргызско-китайской границе откроют КПП «Бедель»
Покушение на Дональда Трампа. Убийства и проклятие президентов США
Новый аэропорт «Каракол» примет первых пассажиров этой осенью
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Садыр Жапаров сыграл на&nbsp;комузе и&nbsp;открыл концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо
Бизнес
Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior
MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича
Альпинисты команды Energy&amp;Ecology поздравили страну с&nbsp;Днем независимости Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости
Пара крутых смартфонов, рюкзак и&nbsp;смарт-часы. Все за&nbsp;16&nbsp;500 сомов&nbsp;&mdash; реально? ДА! Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
3 сентября, вторник
09:33
Дастан Бекешев: Штрафы за оскорбление в Сети станут инструментом для чиновников Дастан Бекешев: Штрафы за оскорбление в Сети станут инс...
09:29
Доллар и евро продолжают дешеветь к сому, рубль немного подрос
09:05
Закон «О свободе вероисповедания» хотят обновить. Зачем, пояснили инициаторы
08:45
Минэкономики против ареста крупных предпринимателей и инициирует поправки в УПК
08:29
Генпрокуратура опубликовала список запрещенных экстремистских групп в КР
2 сентября, понедельник
23:43
Новая функция WhatsApp ощутимо ударит по мошенникам и спамерам
23:12
Россия работает над обеспечением взаиморасчетов в нацвалютах со странами ЦА