09:36
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Российская организация «Евразия» передала 50 школьных автобусов

Российская некоммерческая организация «Евразия» передала 50 школьных автобусов. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Отмечается, что АНО «Евразия» и кабинет министров Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве, включающее в себя реализацию проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей.

Стороны запустят совместные проекты в гуманитарной и культурной сферах, включая вопросы национальных традиций, языков, здравоохранения, науки, образования, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью.

«Некоммерческая организация передала Кыргызской Республике 50 школьных автобусов в рамках проекта «Евразийский лицей». Новый транспорт оснащен по всем современным стандартам безопасности. Дети смогут комфортно добираться до своих школ из удаленных районов. АНО «Евразия» также будет оказывать системную поддержку образовательным учреждениям в странах ЕАЭС, учитывая местные культурные и исторические особенности», — подчеркнули в дипмиссии.

посольства РФ
Фото посольства РФ. Российская организация «Евразия» передала 50 школьных автобусов

КР окажет содействие в реализации таких программ АНО «Евразия», как:

  • «Сетевой университет «Евразия» — проект направлен на формирование общего социального и образовательного пространства, которое развивает международное сотрудничество на пространстве ЕАЭС и других евразийских государств;
  • «Узнай Россию» — туры в РФ: молодежь посещает ведущие вузы, компании и главные достопримечательности Российской Федерации;
  • «Территория детства» — летний отдых детей с культурными, спортивными, развивающими мероприятиями в таких крупнейших российских центрах отдыха, как «Орленок», «Смена» и другие;
  • грантовый конкурс «Евразия — континент возможностей» — конкурс социально значимых инициатив в области культуры, укрепления межнационального согласия, здорового образа жизни, образования и так далее;
  • «Лидеры Евразии» — образовательная программа для сплочения молодых лидеров вокруг идей мирного, стабильного континента;
  • «Послы дружбы народов» — лучшие участники проектов становятся послами в своих странах и рассказывают о программах «Евразии»;
  • «Медиашкола «Евразия» — курс-интенсив для журналистов и блогеров со всего евразийского пространства с опорой на базовые традиционные ценности народов Евразии, их самобытность. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303798/
просмотров: 3598
Версия для печати
Материалы по теме
Российская организация «Евразия» передаст Кыргызстану 50 школьных автобусов
В Бишкеке хотят запустить школьные автобусы
Эксперимент завершен: в Бишкеке прекращают свою работу школьные автобусы
В Бишкеке начали курсировать школьные автобусы
Отложили на неделю. Школьные автобусы еще не курсируют
Школьные автобусы в Бишкеке начнут работу со следующей недели. Проект пилотный
В Бишкеке появятся школьные автобусы. Пока проект пилотный
Столице и не снилось. В селах Ала-Буки запустили школьные автобусы
Более 3 миллионов сомов тратят в Бишкеке на развоз школьников из «Мурас-Ордо»
Гибель школьников под колесами. Когда одних автобусов мало
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Садыр Жапаров сыграл на&nbsp;комузе и&nbsp;открыл концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо
Бизнес
Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior
MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича
Альпинисты команды Energy&amp;Ecology поздравили страну с&nbsp;Днем независимости Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости
Пара крутых смартфонов, рюкзак и&nbsp;смарт-часы. Все за&nbsp;16&nbsp;500 сомов&nbsp;&mdash; реально? ДА! Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
3 сентября, вторник
09:33
Дастан Бекешев: Штрафы за оскорбление в Сети станут инструментом для чиновников Дастан Бекешев: Штрафы за оскорбление в Сети станут инс...
09:29
Доллар и евро продолжают дешеветь к сому, рубль немного подрос
09:05
Закон «О свободе вероисповедания» хотят обновить. Зачем, пояснили инициаторы
08:45
Минэкономики против ареста крупных предпринимателей и инициирует поправки в УПК
08:29
Генпрокуратура опубликовала список запрещенных экстремистских групп в КР
2 сентября, понедельник
23:43
Новая функция WhatsApp ощутимо ударит по мошенникам и спамерам
23:12
Россия работает над обеспечением взаиморасчетов в нацвалютах со странами ЦА