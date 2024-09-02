Российская некоммерческая организация «Евразия» передала 50 школьных автобусов. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Отмечается, что АНО «Евразия» и кабинет министров Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве, включающее в себя реализацию проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей.

Стороны запустят совместные проекты в гуманитарной и культурной сферах, включая вопросы национальных традиций, языков, здравоохранения, науки, образования, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью.

«Некоммерческая организация передала Кыргызской Республике 50 школьных автобусов в рамках проекта «Евразийский лицей». Новый транспорт оснащен по всем современным стандартам безопасности. Дети смогут комфортно добираться до своих школ из удаленных районов. АНО «Евразия» также будет оказывать системную поддержку образовательным учреждениям в странах ЕАЭС, учитывая местные культурные и исторические особенности», — подчеркнули в дипмиссии.

Фото посольства РФ. Российская организация «Евразия» передала 50 школьных автобусов

КР окажет содействие в реализации таких программ АНО «Евразия», как: