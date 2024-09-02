В Бишкеке открыли мурал, посвященный важности развития навыков чтения у детей

В Бишкеке открыли мурал «Окуу керемет!», посвященный важности развития навыков чтения среди детей. Об этом сообщили в представительстве Агентства США по международному развитию (USAID).

Отмечается, что арт-объект создан в рамках проекта агентства «Окуу керемет!» с целью привлечения внимания общественности к важности развития читательской грамотности и интереса к чтению и книгам у школьников младшего возраста.

Фото USAID. Новый мурал в Бишкеке



Руководитель отдела образования и здравоохранения USAID в Кыргызстане Ниша Гупта заметила, что агентство гордится своим историческим вкладом в размере более $50 миллионов, направленным на улучшение базовых навыков чтения и математики среди детей начальных школ республики.

«Мы продолжаем укреплять это сотрудничество с Министерством образования и науки и выделили дополнительные $18 миллионов на развитие образования. Этот мурал символизирует достигнутый прогресс и будет служить напоминанием о предстоящей работе», — сказала она.

Мурал нарисован известным художником Дмитрием Петровским (DOXA art group).

Проект USAID «Окуу керемет!» нацелен на улучшение результатов обучения чтению и математике более 450 тысяч учащихся начальных классов в КР. Он реализуется совместно с Минобразования в 1 тысяче 679 школах по всей стране.