В Кара-Балте запустили простаивавший четыре года нефтеперерабатывающий завод

В Кара-Балте Чуйской области запустили нефтеперерабатывающий завод «Джунда». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии принял участие президент Садыр Жапаров.

Планируется, что до конца 2024-го завод выйдет на полную мощность в 800 тысяч тонн сырья в год. Будет создано около 400 новых рабочих мест.

Завод «Джунда» возобновил производство после четырехлетнего простоя (с февраля 2020 года по март 2024-го). В конце февраля на предприятии провели капитальный ремонт, а в конце марта завершили пусконаладочные работы.

Глава государства подчеркнул, что экономическая политика страны ориентирована на создание новых производств.

До 2020-го завод «Джунда» производил различные виды бензина, дизельное топливо, гудрон, мазут и сжиженный газ.

«Вопрос о повторном запуске предприятия приобрел важное значение для Кыргызстана. В рамках моего государственного визита в Китай я обсудил этот вопрос с председателем КНР, уважаемым Си Цзиньпином. Он выразил политическую волю и решительную поддержку. Благодаря этому мы теперь радуемся позитивным результатам», — добавил Садыр Жапаров.

Отмечается, что начнутся работы по модернизации завода. В нее вложат около $450 миллионов.

Также президент принял участие в церемонии запуска цеха по выпуску мерных золотых слитков ОАО «Кыргызалтын». Производственная мощность — до 14 тысяч слитков в месяц.