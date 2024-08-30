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Общество

Митинг-реквием в память о жертвах репрессий и депортации прошел в Бишкеке

В Кыргызско-немецком доме в Бишкеке прошел митинг-реквием в память о жертвах репрессий и депортации.

Мероприятие открыли глава Народного совета немцев Кыргызстана Валерий Диль.

Очевидцы депортации, их дети и внуки возложили цветы и почтили память предков. Немецкая молодежь подготовила серию видеороликов с историями о тех страшных годах и событиях.

Справочно

28 августа 1941 года российские немцы пережили трагедию, которая лишила их родной земли и осталась в памяти как чудовищная акция под названием депортация.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», от 28 августа 1941 года была ликвидирована Автономная республика немцев Поволжья.

Немцам приказали в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством имущества прибыть в пункты сбора. Жителей республики вывезли в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии, в том числе в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303584/
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