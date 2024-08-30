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Общество

Президент Беларуси на 70-летие получил высшую награду России

Сегодня президенту Беларуси Александру Лукашенко исполнилось 70 лет. Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Согласно тексту документа, Александра Лукашенко наградили за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность союзного государства».

Добавим, Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года.

  • Орден Святого апостола Андрея Первозванного — первый по времени учреждения российский орден, высший орден Российской империи с 1698 по 1917 год. В 1998-м его восстановили как высшую награду Российской Федерации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303572/
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