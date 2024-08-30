Президент Беларуси на 70-летие получил высшую награду России

Сегодня президенту Беларуси Александру Лукашенко исполнилось 70 лет. Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Согласно тексту документа, Александра Лукашенко наградили за «выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность союзного государства».

Добавим, Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года.