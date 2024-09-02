Ужесточение миграционной политики в РФ: почему кыргызстанцы остаются работать

Кыргызстанца Айбека (имя изменено) задержали в Москве за административное правонарушение и отправили в миграционный центр «Сахарово». Там его держали около одного месяца. И только после вмешательства сотрудников нашего института омбудсмена и Минсоцтруда гражданина КР удалось вызволить. Сейчас он ожидает депортации на родину.

Несмотря на ужесточение проверок и в целом явного нагнетания эмоций в отношении работающих в России иностранных граждан, авиаперелеты из Бишкека в российские города по-прежнему востребованы и пользуются спросом.

Почему, несмотря на закручивание гаек в отношении трудовых мигрантов в РФ, наши соотечественники не отказываются от поиска работы вне страны, мы попытались разобраться в нашем материале.

Работодатели ждут Рабочие руки из Кыргызстана в России нужны. Только в 2024 году между центром трудоустройства граждан за рубежом при Минсоцтруда КР и 20 крупными российскими компаниями подписаны соглашения о найме на работу наших граждан.

«В феврале приезжала делегация Свердловской области во главе с вице-губернатором. Им нужны работники коммунальных служб, и мы подписали соглашение», — рассказал директор центра трудоустройства граждан за рубежом Бактыбек Кудайбердиев.

Многие работодатели в России хотят приглашать рабочих из Кыргызстана. Но со многими центр трудоустройства не готов сотрудничать. Причина проста: маленькая зарплата — около 45-50 тысяч рублей. Такие заработки кыргызстанцев не устраивают.

Поэтому профильная организация подписывает соглашение о сотрудничестве только с теми компаниями, которые готовы платить не менее 80 тысяч рублей в месяц. Но, как оказалось, работать в РФ через центр трудоустройства почти никто не едет.

«Например, мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией OZON. Поехали работать всего 10 человек, хотя они готовы принять до тысячи наших граждан», — сказал Бактыбек Кудайбердиев.

С начала года организованно работать в российских компаниях выехало всего 804 человека.

Причина такого положения дел — упрощенный порядок въезда на территорию России для наших граждан: позвонил родственник (друг, земляк, бывшая жена) и рассказал о вакансии с приличной зарплатой. Купил билет на самолет и через несколько часов уже в РФ.

Главный специалист отдела миграционной политики Минсоцтруда Эркин Каримов напоминает, что для граждан КР (Кыргызстан — член ЕАЭС) сняты все ограничения на допуск к рынку труда России. Нет квоты, не требуется разрешение на работу, признаются дипломы об образовании, действует обязательное медицинское страхование, а также есть пенсионное обеспечение.

Незнание законов не освобождает...

Приехать в Россию в поисках работы проще простого. Если человек приехал один, без заранее заключенного трудового договора, то получить разрешительные документы на работу и пребывание на территории страны довольно сложно.

По словам наших соотечественников, у кого документы в порядке, то на территории РФ жить и трудиться можно вполне благополучно.

Акылбек живет в Самаре. Работает звукорежиссером в местном музыкальном театре. Он говорит, что его ни разу не останавливали полицейские с целью проверить документы.

«Я езжу на машине с кыргызскими номерами. Очень редко останавливали и, видя, что с документами все в порядке, отпускали», — добавил он.

Акылбек считает, что в Самаре нет проблем с регистрацией и в целом с оформлением документов.

«А в Москве, слышал, обманывают. Обещают сделать все разрешительные документы и дают неправильно оформленные. Или ставят куда-то на прописку и через пару месяцев снимают оттуда. Причем это делают наши же земляки», — рассказывает собеседник.

Тургунбай Токтобаев живет в Горно-Алтайске. В диаспоре его считают аксакалом, который многим помогает.

Он говорит, что многие молодые кыргызстанцы, приехавшие работать в РФ, недостаточно ответственно подходят к вопросу оформления всех необходимых документов.

«Один из важных первых шагов — пройти медкомиссию в течение месяца после прибытия. Нам легче чем узбекистанцам или таджикистанцам. Не нужно брать патент, периодически переходить границу туда и обратно, разрешение на работу дают на 10 лет», — поясняет он..

Писатель, член союза писателей Кыргызстана Замирбек Усенов с 1988 года проживает в Бурятии. С его слов, там трудовым мигрантам спокойнее. Нет таких проверок или рейдов, как в центральных городах России.

По его личным наблюдениям, сейчас мигрантам трудно приходится в городах, расположенных в европейской части России. В Сибири ситуация другая.

«Буряты хорошо относятся к нам. Проверками не донимают. К примеру, на базаре работали таджикистанцы, они и продолжают работать, никто их не трогает», — сказал Замирбек Усенов.

Примерно такую же картину описал и заместитель председателя общероссийского кыргызского конгресса Алтынбек Орунбаев, проживающий в Якутске.

Около 2 тысяч наших соотечественников пострадали от рук недобросовестных земляков. На одну из них открыли уголовное дело. Она собрала с кыргызстанцев около 20 миллионов рублей, пообещав решить проблемы с документами и не решила. Алтынбек Орунбаев

По его словам, если документы в порядке, не будет проблем с пребыванием. Несмотря на то что сейчас люди более осведомлены о происходящем в мире и, в частности, в России, чем лет десять назад, приезжающие работать в РФ по-прежнему мало знают о местных законах и своих правах.

Из-за этого тысячи наших граждан считаются лицами, совершившими административное правонарушение. По информации Эркина Каримова, только за первое полугодие 2024 года на наших граждан на территории РФ было составлено более 270 тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Трудовые заложники? В разговоре с представителями диаспор, многие рассказывали, что при наличии всех разрешительных документов работать в России относительно комфортно. Но при этом все они отмечают, что соотечественников теперь не так много, как было раньше.

Грядет очередное ужесточение миграционного законодательства. Как рассказал главный специалист отдела миграционной политики Минсоцтруда КР Эркин Каримов, 8 августа 2024 года в РФ был принят ряд законов, направленных на ужесточение миграционного законодательства.

Наши чиновники полагают, что изменения в законодательстве могут повлиять и на положение дел граждан КР, и поэтому попросили российских коллег оперативно давать разъяснения по принимаемым изменениям, чтобы знать: коснутся ли они граждан КР как государства члена ЕАЭС.

Политолог Эмиль Жороев полагает, что ужесточение миграционной политики в РФ — показатель необходимости в труде иностранных граждан и в то же время попытка заполнения человеческими ресурсами некоторых участков на войне с Украиной.

«Если ранее Россия не могла массово привлекать к военным действиям мигрантов, то ужесточение правил, введение новых, открывает путь к тому, что тех же мигрантов она может привлечь к каким-либо необходимым работам и даже к участию в военных действиях. Потому что сейчас это самый приоритетный вопрос для них», — сказал он.

Эксперты обеспокоены тем, чтобы наши соотечественники, работающие в РФ, не стали заложниками ситуации.

По данным центра трудоустройства граждан за рубежом при Минсоцтруда, в 2024 году организованно было отправлено в другие страны без учета России 11 тысяч наших граждан.

Самый идеальный вариант это работать у себя на родине. Но многие отправляются за удачей именно в Россию, потому что зарплата, которую предлагают в КР, пока далека от желаемой.