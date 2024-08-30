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Общество

С начала года за границей умерли 388 кыргызстанцев: большинство в России

С начала 2024 года за границей умерли 388 граждан Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда КР Бактыбек Кудайбердиев.

По его словам, на репатриацию тел из бюджета было выделено 34,7 миллиона сомов. Стоимость доставки тел на родину зависит от страны: из Турции — около 1 тысячи 300 евро, из США — $5 тысяч, из России — от 70 до 120 тысяч рублей.

Большинство умерших, как отметил Бактыбек Кудайбердиев, — это граждане Кыргызстана, работавшие в России. Основные причины смерти — дорожно-транспортные происшествия и производственные травмы. 

В этом году увеличилось количество случаев суицида — зафиксировано семь таких случаев.

Кроме того, выросло число смертей среди тех, кто выезжал за границу для медицинского лечения, особенно в Турцию и Индию. Из общего числа умерших 323 человека скончались в Российской Федерации.

Однако, как подчеркнул Бактыбек Кудайбердиев, этот показатель значительно ниже аналогичного периода прошлого года. В 2023-м за тот же период за границей умер 581 кыргызстанец, из которых 477 — в России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303565/
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