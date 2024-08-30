Перечень зданий, подлежащих защите автосистемами тушения пожара, разработало МЧС

МЧС инициирует принятие проекта постановления кабинета министров «Об утверждении перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара».

Ежегодно по республике в среднем происходят от 4 тысяч до 6 тысяч пожаров, в которых гибнут более 50 человек и более 100 получают увечья различной степени тяжести. Экономический ущерб от них составляет более 8 миллиарда сомов.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара, не менялся с 2011 года. При этом за последние 10 лет строительство на территории республики вышло на новый уровень.

Новые технологии в строительстве задают темп росту числа вновь возводимых зданий. Если на 2011 год инвестиции в основной капитал строительства составляли 49 миллиардов 369,2 миллиона сомов, то уже в 2012-м они составили 73 миллиарда 222,1 миллиона сомов. Положительная динамика продолжается до сих пор.

Согласно статье 10 Закона «О пожарной безопасности», руководители и должностные лица хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности в соответствии с их компетенцией обязаны обеспечить пожарную безопасность и соответствующий противопожарный режим на объектах.

Для обеспечения в полной мере пожарной безопасности необходимо перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих обязательной защите автоматическими средствами тушения и обнаружения пожара, полностью переработать.

Исходя из анализа проведенных проверок следует, что в последние годы снизился процент выполнения мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности, которые составляют примерно 30 процентов от общего числа предписываемых пунктов, где в основном выполняются мероприятия режимного характера, такие как запрет курения, издание приказов о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность. А такие капитальные мероприятия, как огнезащитная обработка строительных конструкций, оборудование автоматическими системами пожаротушения и обнаружения пожара, практически не выполняются.

МЧС предлагает расширить перечень и включить в него, например, здания складов, архивов, сооружения для автомобилей (автостоянки, наземные и подземные помещения) и здания с четырьмя степенями огнестойкости.