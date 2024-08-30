Кабмин сократит срок хранения невостребованных паспортов с трех лет до полугода

Кабинет министров намерен сократить сроки хранения невостребованных общегражданских паспортов и ID-карт с трех лет до полугода. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

«Согласно действующей редакции инструкции о порядке приема документов, оформления, персонификации, учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта, утвержденной постановлением кабинета министров Кыргызской Республики от 12 апреля 2024 года, паспорта считаются невостребованными в случае, если заявитель не явился в течение одного года с даты персонификации в территориальное подразделение ЦОН и/или в загранучреждение. После этого невостребованные паспорта направляются в подведомственное подразделение, где они хранятся в течение двух лет, затем уничтожаются. В совокупности невостребованные общегражданские паспорта и ID-карты хранятся три года», — говорится в справке -обосновании.

Проектом постановления предлагается:

сократить срок невостребованности паспорта в территориальных подразделениях с одного года до шести месяцев;

исключить двухлетний срок хранения паспортов в подведомственном подразделении ЦОН и/или загранучреждении.

Кабмин также предлагает ввести автоматизацию процесса перевода невостребованных паспортов по истечении шести месяцев со дня персонификации в территориальных подразделениях ЦОН, и по истечении одного года в загранучреждениях, в автоматизированной информационной системе «Паспорт» в разряд «недействительных».

«Автоматизация процесса перевода невостребованных паспортов в разряд «недействительных» посредством системы «Паспорт» позволит устранить ряд рисков и ошибок, связанных с ручной обработкой паспортов, что повысит точность, оперативность и эффективность работы уполномоченного органа.

Кроме того, новая система будет обеспечивать мониторинг (отслеживание) невостребованных паспортов на всех этапах — от их поступления на учет до уничтожения, что позволит исключить риск кражи паспортов с целью дальнейшего незаконного использования», — обосновали инициативу в кабмине.