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Общество

Новые правила пребывания в России. Что изменилось для иностранных граждан

В России 8 августа подписан закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Пресс-служба МИД Кыргызстана призывает граждан КР ознакомиться с ним.

Министерство обращает внимание кыргызстанцев, находящихся на территории России, на необходимость своевременного обращения в компетентные органы РФ для урегулирования своего правового положения.

Отмечается, что в случае применения режима высылки иностранный гражданин будет включен как контролируемое лицо в соответствующий реестр контролируемых лиц и будет обязан:

  • явиться в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения (направления) ему предписания о явке;
  • своевременно исполнять установленные требования, соблюдать запреты и ограничения;
  • информировать органы внутренних дел РФ о своем местонахождении, о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному самостоятельному выезду из России, о смене места пребывания без разрешения территориального органа МВД РФ в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из этой страны.

С момента включения в указанный реестр к контролируемому лицу также будут применяться ограничительные меры:

  • запрет на изменение места жительства или места пребывания в Российской Федерации без разрешения органа внутренних дел;
  • запрет на выезд за пределы территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в котором иностранный гражданин проживает (пребывает);
  • ограничение права на управление транспортными средствами и отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, в выдаче (замене, обмене) российского национального или международного водительского удостоверения;
  • запрет на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин, а также запрет на регистрацию в государственных органах данного имущества;
  • запрет на заключение брака;
  • запрет на учреждение юридического лица, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;
  • отказ в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц;
  • иные ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения установленных обязанностей в отношении контролируемого лица принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение.

В МИД также отметили, что органы внутренних дел Российской Федерации (наряду с судьями) наделены полномочиями по назначению наказания в виде административного выдворения за пределы РФ за совершение отдельных правонарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303507/
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