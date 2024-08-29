Новые правила пребывания в России. Что изменилось для иностранных граждан

В России 8 августа подписан закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Пресс-служба МИД Кыргызстана призывает граждан КР ознакомиться с ним.

Министерство обращает внимание кыргызстанцев, находящихся на территории России, на необходимость своевременного обращения в компетентные органы РФ для урегулирования своего правового положения.

Отмечается, что в случае применения режима высылки иностранный гражданин будет включен как контролируемое лицо в соответствующий реестр контролируемых лиц и будет обязан:

явиться в установленный срок к должностному лицу органа внутренних дел в случае вручения (направления) ему предписания о явке;

своевременно исполнять установленные требования, соблюдать запреты и ограничения;

информировать органы внутренних дел РФ о своем местонахождении, о возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному самостоятельному выезду из России, о смене места пребывания без разрешения территориального органа МВД РФ в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из этой страны.

С момента включения в указанный реестр к контролируемому лицу также будут применяться ограничительные меры:

запрет на изменение места жительства или места пребывания в Российской Федерации без разрешения органа внутренних дел;

запрет на выезд за пределы территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в котором иностранный гражданин проживает (пребывает);

ограничение права на управление транспортными средствами и отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами, в выдаче (замене, обмене) российского национального или международного водительского удостоверения;

запрет на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин, а также запрет на регистрацию в государственных органах данного имущества;

запрет на заключение брака;

запрет на учреждение юридического лица, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;

отказ в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций, за исключением переводов денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводов денежных средств на счет контролируемого лица и выдачи наличных денежных средств контролируемому лицу в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц;

иные ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения установленных обязанностей в отношении контролируемого лица принимаются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение.

В МИД также отметили, что органы внутренних дел Российской Федерации (наряду с судьями) наделены полномочиями по назначению наказания в виде административного выдворения за пределы РФ за совершение отдельных правонарушений.