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Общество

Спасатели из семи стран проходят тренинги в горах Кыргызстана

В горах Кыргызстана иностранные спасатели из семи стран проходят тренинги по поисково-спасательным работам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, представители спасательных служб государств Международной организации гражданской обороны (России, Казахстана, Малайзии, Монголии, Иордании, Египта и Саудовской Аравии) обмениваются опытом в ущельях Семеновка и Григорьевка Иссык-Кульской области.

«В рамках Международного сбора-семинара по горноспасательной подготовке за десять дней иностранные горноспасатели под руководством инструкторов Государственного центра подготовки спасателей (ГЦПС) прошли тренинги в ущельях Чункурчак, Татыр, Ала-Арча и на высокогорном озере Кол-Тор в ущелье Кегети Чуйской области», — отметили в ведомстве.

С 19 по 31 августа на базе ГЦПС МЧС проходит Международный сбор-семинар по горноспасательной подготовке с представителями спасательных служб стран Международной организации гражданской обороны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303493/
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