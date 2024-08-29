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Общество

В Госдуме предложили 1 сентября сделать выходным для родителей школьников

В российскую Госдуму внесли законопроект, устанавливающий оплачиваемый выходной день 1 сентября для родителей школьников. Об этом сообщают СМИ.

По словам инициаторов, День знаний школьникам важно провести вместе с родителями, «оставив приятные воспоминания на всю жизнь».

«Это особенно важно для тех, кто отправляет ребенка первый раз в первый класс. Предоставление отгула или дополнительного дня отпуска в такой день — это добрая воля работодателя. Но, несмотря на то, что многие руководители относятся к этому лояльно, в законе данное право не закреплено. Мы уверены, что необходимо дать право на это официально», — отметил один из авторов законопроекта председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Сообщается, что ранее Госдума уже отклоняла аналогичное предложение от депутатов партии ЛДПР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303490/
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