Бишкекчанин оставил строительный мусор в неположенном месте. Его оштрафовали

Муниципальная инспекция оштрафовала бишкекчанина за то, что он вывез строительный мусор на машине и выбросил в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«В муниципальную инспекцию обратились свидетели правонарушения. Строительный мусор выбросили на контейнерной площадке. За это виновнику грозит ответственность согласно статье 2 части 115 статьи Кодекса о правонарушениях КР. Размер штрафа — 7 тысяч 500 сомов», — говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что производственный, промышленный и медицинский мусор нельзя выбрасывать на контейнерных площадках. Мусорные баки предназначены только для бытовых отходов. Для вывоза другого мусора необходимо составить разовый договор с мусоровывозящими компаниями.