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Общество

В Карелии решили ввести должность почетного консула Кыргызстана

Правительство Карелии (Россия) ввело должность почетного консула для укрепления торговых взаимоотношений с Кыргызстаном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

«Провел встречу с Алтынай Сакеевой — генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Санкт-Петербург. Обсудили возможности сотрудничества между Карелией и КР. Представили гостям экономический, экспортный и инвестиционный потенциал региона... Сейчас рассматривается вопрос о выборе представителя Карелии, который займет должность почетного консула и будет развивать бизнес-связи между Карелией и Кыргызстаном», — написал он.

Как уточнили в региональном ведомстве, работать почетный консул будет в Республике Карелия. Сроки назначения пока неизвестны, но в пресс-службе министерства сообщили, что на эту должность ищут представителя бизнес-сообщества.

Карелия осуществляет экспорт в более чем 100 стран мира, значительная доля экспорта приходится на Китай, Турцию, Индию и Беларусь. Как рассказал Олег Ермолаев, регион продолжает искать точки взаимодействия и с другими странами. Генконсул Алтынай Сакеева заинтересовалась обменом опыта по разведению форели, а также создания совместных предприятий на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303393/
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